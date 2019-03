Actor que interpreta a 'Hagrid' en Harry Potter está en silla de ruedas

El actor que interpreta a "Rubeus Hagrid" en la saga Harry Potter, Robbie Coltrane (68), hizo su una aparición pública en silla de ruedas, lo que preocupó a todos los fans de la saga británica.

El entrañable artista padece una osteoartritis que afecta a su rodilla, y el intenso dolor llegó incluso a impedirle caminar.

El actor apareció para promocionar una nueva atracción inspirada en su personaje en el parque Universal Studios de Orlando.



Foto: Instagram @englishmum

Por su parte, según afirmó The Sun, el actor lleva complicado hace años. "No puede caminar sin ayuda, y se le ha dado la silla de ruedas mientras espera una operación que se llevará a cabo en Estados Unidos. Es muy frustrante para él, pero tiene esperanza de volver a caminar con normalidad después de la operación".

Ya en 2016 había aparecido ante los medios con un bastón ante la imposibilidad de apoyar en plenas condiciones una de sus extremidades. "Estoy en constante dolor todo el día. Tuve una operación exploratoria y descubrieron que no me quedaba ningún cartílago en una de mis rodillas. Está completamente desintegrada. Y me dijeron que es artrosis", comentó en su día el actor.

A la espera ahora de una cirugía que pueda cambiarle la vida, aseguró ante la prensa que los médicos le han ordenado perder aproximadamente 44 kilos antes de que se le pueda operar, ya que pesa alrededor de 127 kilos y podría ser muy peligroso soportar tal peso en su rodilla recién operada.



Foto: Getty Images