Actor de TVN es denunciado por violencia por parte de expareja

Una grave denuncia a través de sus redes sociales lanzó la ilustradora Paloma Amaya, quien relató la serie de episodios de violencia y acoso que vivió junto al actor de TVN, actualmente en "Wena Profe" y grabando la próxima "Amar a Morir", Juan Pablo Miranda.

"Esto no es sólo una denuncia pública de violencia de género de la cuál fui victima. Si no que además es una denuncia en contra de las personas que estuvieron involucradas en el equipo de trabajo y a los cuales les pedí ayuda y todos, absolutamente todos me dieron la espalda", comenzó indicando, aludiendo en un largo mensaje en su cuenta de Facebook a los miembros de un equipo con los que postuló a fondos de cultura para realizar una obra de teatro, quienes ignoraron los hechos ocurridos hace poco más de ocho años.

Amaya relató que tras trabajar en el guión del montaje y seguir una serie de elementos para su desarrollo, comenzó la relación con uno de los intérpretes. "Llevábamos saliendo menos de dos meses cuando empezó a tener episodios de celos. Le caían mal todos mis amigos, no me dejaba juntar con ellos, no podía tener amigos hombres en facebook aunque vivieran fuera del país, porque se ponía celoso. Controlaba mis llamadas de teléfono, mails, mensajes de facebook y hasta "posteos"", indicó.

Además, relató un episodio ocurrido a los cinco meses de relación, tras una noche donde acudió por un corto rato al cumpleaños de una amiga, y que abandonó rápidamente por sus mensajes. "Fui a la pieza a buscarlo. Estaba tumbado boca abajo como una tabla. Le hablé y no reaccionaba. Como no me contestaba, intentaba darlo vuelta pero el es muy alto y en ese tiempo estaba más gordo por lo que me era muy difícil darlo vuelta. Estaba en eso cuando lo agarré de su polera y sin querer se la rajé. Me alejé inmediatamente pidiéndole perdón, pero no me escuchó y se abalanzó sobre mí sujetándome del cuello, me dio tres fuertes cachetadas. Intenté huir y me tomó otra vez por el cuello y sin soltarme me tiró contra la cama mientras yo lloraba desesperada y gritaba por ayuda. Me soltó del cuello y me tapó la boca poniendo su otro puño a centímetros de mi nariz diciendo "querí que te de motivos para llorar?" también me decía "andate a escribir una obrita de esto" Apenas me soltó yo salí corriendo pero pero él me agarró de nuevo del cuello enterrándome sus uñas y me tiró contra la pared que daba a su baño amenazando con matarme. Me pegué en la cabeza. Tiritaba de terror. Le pedía perdón, le decía que lo amaba, le rogaba llorando que me soltara y que no me pegara más, le suplicaba. Le juré que no me iría de su casa. Lo hice porque tenía miedo de que me matara", relató.

Junto al hecho explicó que luego de estar una noche encerrada quiso denunciarlo a Carabineros, pero que no pudo debido a que los funcionarios señalaron que las marcas en su cuello "no servían para nada".

Indicando que tras haber ganado el Fondart su equipo no quiso sacar al atacante, quien asumía sus actos en una serie de mensajes y corrreos electrónicos adjuntados por la denunciante, actualmente Amaya espera que esta denuncia permita que otras mujeres se atrevan a contar sus historias. De hecho, en otro de los mensajes de su perfil, señaló que "hay más mujeres que fueron victimas de violencia por parte del actor".