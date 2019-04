Actor de Trainspotting 2 murió asesinado a balazos en Edimburgo

El actor británico Bradley Welsh, conocido por su participación en la secuela de Trainspotting, fue asesinado a tiros en Edimburgo, Escocia.

El cadáver del intérprete de 42 años fue encontrado cerca de su casa, en Chester Street, y de momento la policía aún no cuenta con un sospechoso.

Según informó The Guardian, Welsh trabajaba con jóvenes en su gimnasio emplazado en la ciudad, el Holyrood Boxing Gym. Allí trataba de alejarlos del mundo del crimen relatando su experiencia como excampeón británico de boxeo.

El autor de la novela Trainspotting, Irvine Welsh, despidió al actor en su cuenta de Twitter: "Bradley John Welsh, mi corazón está roto. Adiós, mi increíble y hermoso amigo. Gracias por hacerme mejor persona y ayudarme a ver el mundo de manera más amable y sabia".

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. 💚 pic.twitter.com/3duKqBxvxO