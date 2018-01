Actor de teleseries Cerro Alegre, Marparaíso y Adrenalina debutó como notero en Intrusos

Recordado por papeles como el "Pifia" en las teleseries Marparaíso y "Simonkey" en Cerro Alegre -ambas de Canal 13-, Andrés Gómez apareció este jueves en el panel del programa "Intrusos" de La Red.

Lo que aparentaba ser una mera invitación, terminó sorprendiendo a los televidentes al presentar una nota realizada por él como notero del espacio. En el informe, visitaba a los actores José Secall y María Elena Duvauchelle en el Teatro Ictus, y a Catalina Saavedra en el Centro GAM, para comentar sobre sus respectivas obras.

Gómez se declara feliz con esta nueva labor que -cuenta- desarrollará sólo durante este mes. "Como enero es el mes del teatro voy a estar haciendo notas y entrevistas a actores, que al ser colegas puedo acceder a ellos más fácilmente", dice a ADN, quien también participó en Adrenalina.





Y aclara: "De todos modos, sigo siendo actor y de hecho ya estoy trabajando en un proyecto teatral para estrenar este año".

Gómez confiesa que no tiene problema en cumplir una labor distinta a su profesión: "Mientras sea algo que me dé gusto hacerlo no tengo problema".

"He hecho otras cosas distintas a lo mío. Por ejemplo entre 2007 y 2008 trabajé en La Tercera como productor de las sesiones de Glamorama, que era una revista impresa. Ahora estaré haciendo estas notas, con el objetivo de que el público se anime a darle una oportunidad al teatro y eso me gusta mucho", expresa.