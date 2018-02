El famoso actor de Stranger Things, David Harbour, viajó a Chile, en específico a Punta Arenas, para poder participar en una actividad de Green Peace, con la cual de paso recorrerá la Antártica nacional.



El artista que interpreta al policía Jim Hopper, comentó la travesía a través de redes sociales, además de que varios seguidores se percataron de la visita.Así se pudo observar en algunas imágenes de usuarios con él.

Well, @DavidKHarbour, chief mate Fernando just made it official. Get your dancing shoes on, because you'll be heading to the Antarctic in no time.



The 'guins are here waiting for you.

🐧💙🐧 pic.twitter.com/0FSJedAG0m