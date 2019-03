Actor de Stranger Things compartió románticas postales para celebrar su primer año de pololeo

Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin en Stranger Things, realizó una tierna y romántica publicación en Instagram para celebrar su primer año de pololeo.

El adolescente de 16 años encontró el amor con una joven actriz de teatro musical llamada Lizzy Yu, con quien ya lleva doce meses de relación.

Contexto en que el actor subió una serie de fotografías en compañía de su pareja, en la que le agradeció por todo el tiempo que llevan juntos.

"No puedo crees que he estado con esta increíble chica por un año completo. Se siente como que nuestra primera cita fue ayer, pero también se siente como si hubiera sido hace 10 años. Te amo demasiado y no pienso en ninguna otra forma posible en que habría querido pasar este último año", comenzó escribiendo Gaten.

"No puedo esperar para pasar más contigo. Feliz aniversario mi amor", concluyó.