Actor de Rocket Raccoon confirma muerte de personaje clave en Avengers: Endgame

El actor Sergio Zurita, encargado de doblar al personaje de Rocket Rocket Raccoon al español, filtró la muerte de un "personaje clave" en Avengers: Endgame.

En radio MVS, el intérprete aseguró que "puedo decirte que la película te lleva de la risa a las lágrimas. Un personaje clave muere, no puedo decir más. Posiblemente ya es demasiado".

Por otro lado, también reveló que habrán circunstancias que no tendrán vuelta atrás para Chris Hemsworth, el actor que encarna a Thor.

"Hay cosas irreversibles. Es muy interesante lo que pasa con Thor. También hay un diálogo entre Rocket y… no, creo que eso ya no lo puedo decir", dijo.

Pese a la expectativa que han generado las palabras de Zurita, es probable que se trate de información incompleta, ya que los actores de doblaje suelen recibir únicamente su parte del guion.

Hasta ahora, el único indicio de una muerte en la película la deslizó Chris Evans, el actor que encarna a Capitán América, ya que tras el rodaje de la cinta escribió una críptica despedida en su cuenta de Twitter.

Avengers: Endgame se estrenará el próximo 25 de abril.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.