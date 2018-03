Actor de la Serie 'Narcos' elogia a 'Una mujer fantástica': "Abre conciencia de tolerancia"

Damián Alcázar, actor mexicano de la serie "Narcos" de Netflix, ya había sido invitado al Festival Internacional de Cine de Lebu en otras oportunidades, pero su agenda no se lo había permitido.

Para la edición de este 2018 la historia casi se volvió a repetir, pero debido a que un rodaje en Colombia se atrasó, finalmente, pudo cumplir su anhelo de ser jurado de este certamen: "Me encantaba la idea de un festival de cortos y que fuera tan al sur", aseguró

"Siempre te encuentras con muchísimo talento y cortos fenomenales, aunque es difícil calificar y elegir, ya que se quedan en el camino muchos trabajos sensacionales. Pero normalmente, una buena película está bien en todos sus rubros. No falla nada al salir elegida", comentó tras su asistencia al festival.

Además, re refirió al filme chileno nominado al óscar, "Una mujer fantástica", teniendo sólo palabras de elogio para la película nacional.

"Me gusta, me gusta mucho la historia. Es una película necesaria, ya que abre conciencia en nuestra gente, de tolerancia y armonía, de los diferentes que somos los seres humanos y me pareció muy interesante la historia que se relata", confesó.