Actor Burt Reynolds falleció a los 82 años

El famoso actor Burt Reynolds (82) falleció a raíz de un ataque al corazón, según dieron a conocer desde el hospital en Florida, Estados Unidos.



Según TMZ, el actor había sufrido algunos problemas coronarios durante los últimos días, por lo que fue trasladado al centro asistencial junto a su familia.



Reynolds logró importante relevancia en el mundo del espectáculo gracias a varios papeles, como por ejemplo Lewis Medlock en Deliverance, Nate Scarborough en The Longest Yard y Bandit en Smokey and the Bandit.



De hecho, el actor fue nominado al premio Oscar como mejor actor de reparto en 1997 en la cinta Boohie Nights.