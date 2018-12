Actor argentino acusado de violación: 'No es verdad lo que se dijo'

El actor Juan Darthés negó haber violado a Thelma Fardin, cuando esta tenía 16 años y él 45, durante una gira a Nicaragua del elenco de la teleserie "Patito Feo", según denunció la actriz.

"No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme", escribió en su cuenta de Twitter.

La denunciante, en un video en el que aparece junto a otras actrices, denunció que Darthés le practicó sexo oral sin su consentimiento.

“Una noche comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no”, dijo Fardin.