Activision podría anunciar pronto un remake de Crash Team Racing

Uno de los clásicos de PlayStation, Crash Team Racing, podría volver a llegar a las consolas actuales, luego de que se ha difundido un rumor que vincula al memorable videojuego con un eventual anuncio en The Game Awards.



Las especulaciones se han disparado porque varios periodistas e influencers han recibido invitaciones al evento y regalos, cuyas formas son dados de peluche con color naranja.



¿Qué tiene de especial? Que el objeto tiene que ver con un adorno típico en los automóviles, además de que el material y el color recuerdan al simpático personaje.



Lo anterior puede parecer una prueba sin sentido, pero vale recordar que Activision promocionó el remake de Spyro The Dragon con un formato similar. Además, la compañía es la propietaria actual de Crash.



Quedará estar atentos a The Game Awards, que se desarrollarán el 7 de diciembre.

So....uh....these just arrived at my house.

Any ideas? 😂🤔 pic.twitter.com/x0MRYihWvg — Hollie Bennett (@HollieB) 4 de diciembre de 2018