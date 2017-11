Abuelita abonada de la U critica con todo el planteamiento de Hoyos ante Wanderers

Tras la derrota de la U ante Santiago Wanderers en la final de la Copa Chile, los hinchas azules manifestaron su descontento por el juego mostrado del equipo en el Ester Roa.



Una abuelita hincha del "Romántico Viajero" conversó con ADN Deportes en las afuera del estadio y realizó sus descargos: "No pensamos nunca una cosa así. No sé qué es lo que está pasando últimamente con la U. Estamos jugando "arratonados", ese es el grave problema y nosotros no podemos seguir así. Este equipo no es para eso".



Además, criticó el planteamiento de Ángel Guillermo Hoyos: "Yo soy abonada en el Nacional y a todo el grupo que tenemos, a nadie le gusta ese planteamiento, aunque ganemos".



Por último, realizó un análisis futbolístico del partido y repasó al DT azul. "Nosotros sabíamos que iba a llegar un momento en que nos iban a meter el primer gol y a ver qué es lo que iba a hacer el señor Hoyos con su planteamiento. La U juega a puros pelotazos, es atroz", concluyó.