Abuela uruguaya que ha visto todos los mundiales cumplió 100 años

Un verdadero récord ostenta la uruguaya Herminda Morina, quien a sus 100 años puede decir que ha visto todos los mundiales.

En un video de AJ+ que se ha convertido en viral en las redes sociales, la anciana relata que a sus 12 años "escuché por radio cómo Uruguay ganó el Mundial de 1930".

"Luego lo vi campeonar en 1950 y espero que ahora podamos alzar la Copa nuevamente", dijo antes de la eliminación de la celeste a manos de Francia.





La llamada "abuela mundialera" mencionó como sus máximos ídolos a Obdulio Jacinto Varela (artífice del Maracanazo y capitán del Uruguay campeón del mundo 1950), Sebastián Abreu y Diego Forlán, históricos delanteros de la era Tabárez.

"Yo no miro comedia porque viven discutiendo. En las películas están con revolveres y matando gente. Por eso me pongo los canales de deportes. Incluso, miro el básquet, pero no el tenis", comentó la anciana.