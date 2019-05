Abrazo de Hermanos no descarta llegar al Festival de Viña

"Abrazo de Hermanos" es el nombre del proyecto musical que unirá a Manuel García y Pedro Aznar, quienes vinieron al Ciudadano ADN para comentar sobre el nacimiento y lo que se viene con este trabajdo.

El compositor nacional explicó que todo nació en una cena, luego de haber sido invitado para tocar con Aznar una canción homenaje a Violeta Parra. En ese momento, comenzó a surgir la idea de reinterpretar temas y crear otros juntos.

El multi instrumentista trasandino contó que "hicimos un montón de canciones en apenas un mes o un mes y medio. El disco tiene ocho canciones originales y cuatro canciones de homenajes a artistas de Chile y Argentina".

García destacó que se sorprendió al notar que la música de ambos dialogaba entre sí y que muchas veces, el trato hacia el compositor argentino, es de amigo y otras de maestro. "Hay esa relación de diferencia entre hermanos, en el buen sentido, y donde cada uno aporta lo suyo", dijo García.

A tal punto llega su sociedad, que el mismo Aznar se ríe y comenta que "mis amigos me dicen que ya tengo un cierto acento chileno".

Inclusive, el músico se siente conforme con el cruce cultural que han realizado, debido a que definió el disco como "un recorrido por América entera". La idea la profundizo, explicando que "eso me enorgullece, porque siento que es un trabajo de amplitud conceptual y es un logro en la realización".

Dentro del tracklist que ofrecerá el disco, ambos declararon que están muy satisfechos con una canción en particular y es el bolero "Si no hablamos". Trabajo al que le dedicaron un tiempo particular, con el fin de crear la atmósfera que Aznar se planteó.

Sobre su espectáculo, Abrazo de Hermanos, fue el mismo argentino quien detalló que "es muy demandante para nosotros, porque exige que demos absolutamente todo y pasa por un montón de lugares y tiene muchas emociones, es muy fuerte el show".

Ante la consulta de llevar esta performance a Viña, García no dudo en contestar que "claro que sí, por supuesto que nos imaginamos allá".

Finalmente, Aznar despidió esta entrevista previo al inicio de su gira y su espectáculo en Santiago señalando que "esto es sólo el comienzo" para su asociación.