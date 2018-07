Abogada de Nicolás López: "El respeto a la mujer no se puede construir en base a denuncias falsas"

La abogada Paula Vial, quien defiende a Nicolás López tras ser denunciado por ocho mujeres de abuso sexual, explicó porqué decidió hacerse cargo del caso del cineasta chileno.

Sobre si conocía a López, explicó en entrevista con La Tercera que "no, personalmente no lo conocía, pero sí de nombre. Cuando yo era más joven lo leía en la Zona de Contacto, escribía una columna y me parecía un tipo muy talentoso, pese a que en esa época era súper chico. Pero después, nada. He visto algunas de sus películas".

En esa línea, reveló por qué dedició defender al creador de "Qué pena tu Vida". "Lo que nos mostró, las pruebas que vi, me hicieron pensar que su historia era sólida. Me hizo mucho sentido lo que me decía, lo que me mostraba y, bueno, le creí. Y como le creí, me pareció que estaba bien defenderlo", indicó.

¿Qué es lo que específicamente le creyó? "Le creo que no es un abusador. Como él mismo lo dice, puede haber sido un descriteriado, un imbécil, pero eso no es delito. Y yo como penalista me focalicé en probar que su conducta no es constitutiva de delito. Eso es lo que hacemos los abogados cuando defendemos", sostuvo la letrada.

Consultada sobre si creía en los testimonios de las mujeres que denunciaron a López, dijo: "Así como están relatados en ese reportaje claro que parecieran situaciones constitutivas de delito, pero nosotros tenemos evidencia de que eso no es así. Y eso genera mi convicción".

¿Usted cree que se puede ser feminista y, a la vez, defender a una persona acusada de abuso? "Me parece absolutamente compatible. En este caso, si no le hubiera creído a Nicolás, no hubiera tomado el caso, pero creo en su historia y me parece importante también, en el mundo del feminismo, establecer ciertos estándares en relación a las denuncias y en el espacio donde se hacen. Yo siento mucho lo que las mujeres que aparecen en el reportaje hayan podido sentir en relación a Nicolás, pero yo me muevo en el mundo de las evidencias y por eso es que me pareció importante tomar esta defensa. A mí no me parece que la justicia o el respeto por los derechos de la mujeres se puedan construir en base a denuncias falsas y creo que situaciones como estas, donde hemos analizado evidencia que dice lo contrario a lo que algunas han señalado, les hacen un flaco favor a los verdaderos casos", manifestó Vial.