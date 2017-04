Abigail Breslin contó por qué no denunció su violación: Fue mi pareja y temí que no me creyeran

La actriz Abigail Breslin, de 21 años, protagonista de Little Miss Sunshine, explicó por qué no denunció a su violador, en respuesta a un comentario de Instagram que aseguraba que el único abuso que contaba era aquel que era reportado a las autoridades policiales.

Tras publicar una estadística en la que se explicaba que sólo seis violadores de 310 denunciados (sobre un total de mil abusos cometidos) irían a la cárcel, la intérprete decidió ejemplificar con su experiencia por qué las mujeres deciden mantener en secreto los abusos que sufren.

“No informé de mi violación. No lo informé por muchas razones. En primer lugar, estaba en estado de shock y en una negación total. No quería verme como una víctima, así que lo suprimí y fingí que nunca había sucedido. Estaba en una relación con mi violador y temía que no me creyeran. Tercero, sabía que mi familia y mis amigos se sentirían muy heridos y no quise exponerlos a eso. También temí que si mi denuncia no tenía eco, él descubriría lo que yo había hecho y me lastimaría más”, contó la actriz en Instagram.

Breslin reveló que fue diagnosticado con un trastorno de estrés postraumático tras el ataque sexual. “Sigo saltando cuando alguien me toca inesperadamente, incluso si es mi mejor amiga que me golpea en el hombro”, dijo.

Luego, la protagonista de Zombieland refutó el argumento de que la única violación que cuenta es aquella que es denunciada. "Es como que si tienes un ojo morado tras un golpe, pero como nunca llamaste a la policía, ese ojo no está morado. Las violaciones no reportadas cuentan. Las violaciones reportadas cuentan. Fin de la historia", dijo.