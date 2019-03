Aaron Carter a protagonista de Leaving Neverland: Te golpearía por pisotear la tumba de una leyenda

Aaron Carter, el hermano menor del conocido integrante de la banda estadounidense Backstreet Boys, Nick Carter, criticó duramente a los protagonistas del documental "Leaving Neverland", el cual denuncia los abusos sexuales que hizo Michael Jackson.

El cantante, quien fue amigo de Jackson, está indignado por las acusaciones de Wade Robson según un video exclusivo de TMZ. Incluso confesó que le gustaría golpearlo.

"Eres un hombre adulto. Cuando Michael Jackson estaba vivo lo apoyabas, estabas encima de él, besando su trasero, testificando por él bajo juramento", afirmó.

"Y cuando él muere, ¿decides que es un buen momento para hablar? No. Lo que estás haciendo es pisotear un ícono y la tumba de una leyenda", reclamó.

"Eres afortunado porque ahora tengo algo que perder. Porque te pegaría en la cara. Lo haría. Quizás te preguntaría si lo que dices es verdad, pero primero te daría un combo, porque lo que estás haciendo es pisotear la tumba de alguien que estuvo ahí para ti", aseveró el cantante.

"¿Por qué no hacerlo cuando estaba vivo, hombre? ¿Por qué no hacerlo cuando fue acusado de todos esos cargos de abuso?", cuestionó Carter.

En 2005, el rey del pop fue absuelto por cargos de abuso contra un adolescente en su rancho Neverland. El famoso cantante negó haber abusado alguna vez de menores.

La experiencia de Carter con Jackson

Aaron Carter defiende a Michael Jackson, ya que sostuvo que nada de lo que pasó a los protagonistas del documental le pasó a él.

Wade Robson publicó en Twitter que Carter también fue víctima del rey del pop: "No estoy solo, pregúntenle a @aaroncarter", escribió. Lo que terminó por enfurecer al cantante.

"Yo me la pasaba con Michael Jackson. Me quedé en su casa. Me quedé en su cuarto. Y esa no fue mi experiencia (los abusos)".

"Recuerdo haber pasado grandes momentos de mi vida con Michael". Asegurando que el difunto artista era "gentil, hermoso, amoroso y cercano".