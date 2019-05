'¿A quién le robaron?': Anuel AA dio el millonario precio de sus joyas luego de robo en Chile

Con un video mostrando sus joyas, el reggaetonero Anuel AA se refirió al robo avaluado en $170 millones que sufrió junto a Karol G en su estadía en nuetro país.

"¿A quién le robaron? Ahora no me digan que yo no soy humilde", escribió el cantante en su cuenta de Instagram, donde dio el precio aproximado de sus relojes, collares, pulseras y anillos.

"12 mil (dólares) en los dientes, dos kilos en el cuello, aquí hay más de 100 mil (dólares)", fueron algunas de las palabras del artista.

Revisa aquí el video: