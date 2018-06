A los 89 años murió el padre de Michael Jackson

Joe Jackson, el padre Michael Jackson, falleció a los 89 años de edad, aquejado de un cáncer terminal, de acuerdo con el portal TMZ. Estuva internado en un hospital de Las Vegas.

En los últimos años de su vida, Jackson presentó variados problemas de salud. Tenía demencia, y se había recuperado de una embolia, una arritmia y un ataque al corazón. También resultó herido hace un año en un accidente de automóvil.

"Está muy, muy débil, y no le queda mucho", declaró hace solo dos días su hijo Jermaine Jackson

Joe Jackson aprovechó el talento de sus hijos para sacar a su familia de la pobreza. Primero fue con el grupo The Jackson Five que formaron Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael, dominando las listas de éxito a finales de los 60 y principios de los 70.

Y luego fue quien vio de primera mano la valía del que sería por siempre el rey del pop, Michael Jackson.



Pero la relación artística y familiar fue cuando menos complicada, si no directamente abusiva tanto física como mentalmente. En una entrevista con Oprah Winfrey, Michael Jackson habló por primera vez del estricto comportamiento de su padre. Para 1979, el joven Jackson había despedido a su padre como manager, despegando en la meteórica carrera que le llevó a éxitos como Off the Wall y especialmente Thriller.

Aunque Joe reconoció maltratado a sus hijos físicamente, también se disculpó diciendo que eran otros tiempos. Michael pareció haberle perdonado celebrando en su honor el "Día de Joseph Jackson" en su entonces rancho Neverland. Pero a su muerte, acaecida por una sobredosis accidental en 2009 cuando solo tenía 50 años, el artista dejó claras una vez más sus desavenencias familiares: su padre estaba fuera de su herencia.