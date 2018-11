A los 77 años murió el director italiano Bernardo Bertolucci

El director de cine italiano Bernardo Bertolucci, murió a los 77 años en Roma. El cineasta llevaba años en una silla de ruedas y peleando con una enfermedad.

Fue autor de películas clave, como El último tango en París, Novecento o El último emperador, que obtuvo nueve Oscar, entre otros, a la mejor dirección y al mejor guion, directamente para el propio Bertolucci, en 1988.

Nacido en Parma, en 1940, era hijo del poeta Attilio Bertolucci y la profesora Ninetta Giovanardi. Fue amigo de Pier Paolo Pasolini y defensor empedernido del Partido Comunista. En 2007 obtuvo el León de Oro a la carrera de La Mostra de Venecia y, en 2011, la Palma de Oro de Honor del festival de Cannes.

A lo largo de su carrera, filmó una veintena de películas, entre producciones colosales y minúsculas, obras experimentales y más tradicionales, y dejó un sello inolvidable de autor en el cine italiano e internacionales. En las últimas dos décadas, tras el estreno de Asediada en 1998, apenas lanzó dos trabajos: Soñadores, en 2003, y el que queda como su último filme, Tú y yo, de 2012, basado en una novela de Niccolò Ammaniti.



Brando y Bertolucci

El último tango en París es su obra más polémica. Bertolucci coescribió y dirigió la película, estrenada en 1972, y que todavía hoy fascina al igual que genera polémicas. En una entrevista reconoció que complotó con Marlon Brando y no le dijeron a la actriz Maria Scheneider que filmarían una escena de violación. "No quería que Maria fingiese la humillación, quería que la sintiera. Los gritos, el ‘¡no, no!’. Después me odiaría toda su vida", confesó en 2013. "Me porté de una manera horrible con ella", agregó.