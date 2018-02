A los 59 años falleció Reg Cathey, actor de House of Cards y The Wire

Luego de pelear contra un cáncer al pulmón falleció este viernes a los 59 años en Nueva York el actor Reg E. Cathey, reconocido por su participación en destacadas series de TV como Oz, The Wire y House of Cards.

Cathey interpretó a Freddy Hayes en la serie de Netflix, el dueño de Freddy's BBQ, el lugar al que el protagonista iba frecuentemente a comer costillares. Por su rol el actor fue reconocido con un premio Emmy en 2015 a mejor actor de reparto en una serie dramática.

En una extensa carrera que comenzó a mediados de los ochenta el actor participó en series educativas como Square One TV, de crimen como Oz y The Wire, y thrillers políticos como House of Cards. En el cine participó en cintas como La Máscara, Los Siete Pecados Capitales o American Psycho.

Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0 — David Simon (@AoDespair) February 9, 2018