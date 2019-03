A Denisse Malebrán la amenazan con sus hijas por hacer comentario sobre los Backstreet Boys

"Nadie toca. Cantan sobre pistas con voces grabadas. En los coros ni siquiera se esfuerzan en doblarlos. Secuencias sin matices. Hay más bailarines que músicos. Sí, soy la amargada que nunca entenderá su devoción por una boy band. Y no cachaba que AÚN gustan tanto. #BienPerdida", fue el comentario que lanzó Denisse Malebrán sobre la presentación de los Backstreet Boys en el Festival de Viña del Mar.

Pero con lo que no contaba la compositora, es que después de deslizar aquellos dichos, le llegaría una amenaza por redes sociales donde involucraban a sus hijas.

Así lo reveló Malebrán por medio de un tuit que subió en su cuenta oficial de Twitter.

"Infórmate antes. Cállate. Con ellos no te metas. Resentida. Envidiosa. Buscas pantalla. Zurda/cerda. Vuelve a tu sucucho. Quien te conoce. Dedícate a tus crías y no hables. Ya se donde estudian tus hijas. Te arrepentirás. En serio chicas? En serio esto es admirar artistas? Heavy", fue el escrito que le llegó.

Tras ello, y aparte de denunciar el hecho, la artista se dio el tiempo de explicar por qué fue su crítica al quinteto estadounidense, y realizó una particular reflexión.

"El FDVM es para mirarlo, para reírse, para comentarlo, para cantarlo. También para generar conversaciones y críticas buenas/malas. El límite está en la violencia. Nos hacemos un daño enorme cuando agredimos o amenazamos a otros por el simple hecho de pensar distinto", lanzó.

Chicos, trabajo haciendo música y es absolutamente razonable que sea más crítica con ciertas presentaciones de un festival que, sabemos todos, es a la larga un gran show televisivo. Pueden no estar de acuerdo conmigo y está todo bien, pero no se pasen de vuelta, no les hace bien