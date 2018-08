Super Smash Bros. Ultimate será presentado en FestiGame Coca-Cola 2018

En un Booth tematizado con Super Smash Bros. Ultimate, jugadores y niños de todas las edades, desde el 3 al 5 de agosto en Espacio Riesco, podrán divertirse mientras juegan al esperado título de peleas en FestiGame Coca-Cola, junto a una variedad importante de actuales títulos de Nintendo.



Durante la gran fiesta de los videojuegos de este año, FestiGame Coca-Cola, los visitantes serán las primeras personas en latinoamérica en probar Super Smash Bros. Ultimate, antes de su lanzamiento el 7 de diciembre próximo, además de EA SPORTS FIFA 19 para la consola Nintendo Switch.

Adicionalmente, los fans de Nintendo podrán jugar una variedad de juegos que actualmente están disponibles para la consola Nintendo Switch, como por ejemplo Mario Tennis Aces, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Captain Toad: Treasure Tracker, Sushi Striker The Way of Sushido, así como títulos populares, tales como Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda Breath of the Wild para la consola Nintendo Switch. También los asistentes podrán jugar títulos de Nintendo 3DS, tales como Captain Toad Treasure Tracker, Sushi Striker The Way of Sushido, Kirby Battle Royale, y Mario Kart 7.





Además, participa en el torneo Padre e Hijo de "Mario Tennis Aces" en la Zona Kids Cola Cao de FestiGame Coca-Cola y gana. Todos los días tendremos competencias y ganadores.

Reúnete con otros gamers como tú, asiste en familia y siente el sabor de Coca-Cola en ¡FestiGame Coca-Cola! Del 3 al 5 de agosto en Espacio Riesco. Venta de entradas a través de TICKETPLUS.CL. 10% de descuento para socios de Club La Tercera, válido en ticket diarios y abono. 20% de descuento exclusivo para afiliados a Los Héroes, válido en ticket diarios.