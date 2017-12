"Votos marcados": Guillier dice que Piñera "tiene miedo" e intenta "desestabilizar" el proceso

Asegurando que "PiñeraTieneMiedo", Alejandro Guillier respondió este lunes a la denuncia que hizo el candidato de Chile Vamos, quien acusó que en primera vuelta muchos votos estaban marcados de antes en favor de la carta de La Fuerza de la Mayoría y la del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.

En su cuenta de campaña en Twitter, el senador independiente recordó que el domingo "@sebastianpinera pedía campaña con clima de respeto y hoy hace una acusación grave contra la democracia y sin fundamento".

"Intentar desestabilizar el proceso electoral en un país ejemplar como el nuestro es tenerle poco amor a la democracia #PiñeraTieneMiedo", agregó.

Ayer @sebastianpinera pedía campaña con clima de respeto y hoy hace una acusación grave contra la democracia y sin fundamento. Intentar desestabilizar el proceso electoral en un país ejemplar como el nuestro es tenerle poco amor a la democracia #PiñeraTieneMiedo — PresidenteDeLaGente (@Guillier2018) December 4, 2017

En la misma línea, el coordinador de la campaña presidencial de Guillier, Álvaro Elizalde, llamó al expresidente a la "prudencia" por la -en su opinión- "irresponsabilidad sin precedentes".

"Un expresidente que aspira a ser nuevamente Presidente realice una acusación tan grave y que pretenda a generar un manto de dudas respecto del resultado de las elecciones de la primera vuelta (...) Es un hecho grave", aseveró.





Para el senador electo, el país "exige explicaciones" respecto de la acusación de Piñera, "por tanto, Sebastián Piñera debe presentar los antecedentes a la brevedad posible y en caso contrario reconocer que se trata de una acusación infundada".

"La democracia tenemos que cuidarla entre todos, tenemos que actuar con el máximo de responsabilidad y por sacar unos votos más no se puede pretender generar un manto de dudas respecto del sistema electoral chileno", agregó Elizalde.

En ese sentido, el jefe de campaña de Guillier manifestó que "llama la atención que no se haya hecho esta denuncia inmediatamente terminadas las elecciones y, por cierto, que no se muestren los antecedentes de esta grave acusación".

"Primero cambian de programa, dicen que gobernarán con las ideas de Alejandro Guillier, todos sabemos que eso no es efectivo, que no están comprometidos con la gratuidad y que no creen en la educación como un derecho social que debe ser garantizado. Y ahora realizan este tipo de acusación para buscar una especie de justificación ante un resultado electoral que fue más bajo de lo que esperaban", cerró.