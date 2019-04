Von Baer y críticas del FA a la reforma tributaria: Están leyendo a Chile desde Marx

La senadora UDI, Ena von Baer, fue entrevistada en el programa Stock Disponible de Vía X, en donde tuvo varios reparos en contra de las posturas que manifiesta el Frente Amplio.



En el espacio, la parlamentaria realizó una particular analogía para explicar el comportamiento del conglomerado.



"Los hijos cuando son adolescentes encuentran que lo que hacen sus pasas está todo mal", dijo.



Von Baer cree que el Frente Amplio "todo lo que propone es desmantelar lo que hicieron sus papás, o sea la Concertación, y no se dan cuenta de que Chile cambió".



Incluso, la congresista comentó acerca de los cuestionamientos de la bancada a la reforma tributaria, indicando que se hace una mala lectura de la realidad del país.



"Yo les diría que escuchen a Óscar Landerretche. Él dice que el error que está cometiendo la oposición es pensar que los malos son todos los empresarios", sostuvo, profundizando en que hay mucho discurso previo en el análisis.



"Hoy en día el mundo cambió y el tema está en la desigualdad. No puedes pensar que un PyME, que gana $500, $600 o $700 lucas tiene que pagar impuestos porque es empresario, porque tienes el prejuicio en la cabeza", aseveró.



Von Baer fue más allá al apuntar a que "hoy mucha clase media es emprendedora. No están leyendo bien Chile, están leyendo Chile desde Marx, y él escribió sus libros desde hace muchos años y el mundo cambió un montón".



La legisladora concluyó que en ese caso, entonces "pesca a Marx, pero míralo en el mundo de hoy y debieras mirar al PyME no como un gran rentista, pero ese ejercicio intelectual honesto no lo están haciendo".