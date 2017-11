Vocera de Gobierno: Sebastián Piñera ha atacado en toda su campaña a Michelle Bachelet

En el marco de una reunión con un grupo de adultos mayores y dirigentes de la Villa O’Higgins, en Estación Central, la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, se refirió a las últimas declaraciones de Sebastián Piñera, quien señaló que el actual mandato en vez de dejar un gran legado, dejará “una gran mochila llena de deudas”.



Al respecto, la vocera expresó que "quedan 14 días para las elecciones presidenciales y probablemente el candidato de la derecha no va a cambiar su estrategia a último minuto, sino que lo que va a hacer es intensificarla. Y esa estrategia ha sido la de atacar al gobierno de la Presidenta Bachelet, atacar a la propia Presidenta Bachelet. Eso es lo que ha hecho durante toda esta campaña y probablemente esos dichos responden a esa misma estrategia".



Con respecto al tema de las deudas, Narváez aseveró que sus palabras son alejadas de la realidad, puesto que "más que dejar mochilas, hemos alivianado la carga para miles de familias".



"Voy a dar el ejemplo más concreto, que pueden ser las 262 mil familias que están detrás de estos jóvenes y personas que hoy día estudian gratuitamente en la educación superior. Eso es un alivio para las familias, no es ninguna mochila para las familias. Es un alivio además, para las familias de clase media porque estamos avanzando, de acuerdo a la Ley de Presupuesto que estamos presentando al Congreso, el próximo año al 60% de las familias de menores ingresos de nuestro país para que puedan tener acceso a la educación gratuita en la educación superior", comentó.



Por otro lado, la ministra realizó un llamado a no restarse de las próximas elecciones y hacer el ejercicio cívico de ir a votar el próximo 19 de noviembre.