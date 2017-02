Vocera Chile Vamos: "Un homosexual nace con cuerpo de hombre pero siente como mujer"

La presidenta del Partido Regionalista Independiente (PRI), Alejandra Bravo, volvió a llamar la atención de los usuarios de las redes sociales, luego de comentar la actualidad y defender sus posturas en una entrevista.

La también vocera del pacto Chile Vamos defendió sus críticas al Gobierno de Michelle Bachelet, defendió la candidatura presidencial de Sebastián Piñera y, reiteró su postura en contra del aborto y el matrimonio igualitario.

En diálogo con El Dínamo la exmilitante democratacristiana entregó diferentes y polémicas teorías, las que han sido comentadas y analizadas por ciudadanía, durante la jornada en las redes sociales. Acá te dejamos cinco de las más llamativas:

1) El vínculo entre los incendios forestales y el aborto: "Fue una metáfora de cómo corremos a defender la vida cuando están en riesgo las personas, que no vayan a morir (...) Quizás la metáfora no fue la más feliz, pero sirvió para explicar por qué se empeñan tanto en hacer una ley que va contra la vida".





2) La foto de Piñera pilotando el Supertanker: "Ésa la encontré en la web (...) Era una forma de decir que si hay alguien que sabe enfrentar las catástrofes y lo demostró con total eficacia es Piñera. Me pareció justo (...) Por eso defiendo tanto la foto, porque demuestra que Piñera fue un buen piloto de la catástrofe".

3) Los diputados del Frente Amplio: "Me parece que estos jóvenes, tanto Boric como Jackson, no es que no tengan derecho a vacacionar en resorts elegantes o que hagan viajes familiares que cuestan mucha plata para poner una placa. Creo que es muy incoherente con lo que predican y no practican".

4) El matrimonio igualitario: "Por qué nosotros los heterosexuales tenemos que ceder y no podemos defender algo que es nuestro. Así como ellos defienden sus espacios y sus derechos, que yo los respeto, por qué nosotros tenemos que ceder en entregarles todo, por qué tendría que convertirse la sociedad en homosexual y dejar de ser heterosexual si nosotros ganamos el espacio".

5) La homosexualidad y la adopción homoparental: "Un homosexual es alguien que nace con un cuerpo de hombre pero que siente como mujer. O una mujer que nace con vagina pero que siente como hombre (...) Un hijo nunca va a estar mejor que con su familia, aunque a veces sean un desastre. Pero por qué un niño tiene que caer en manos de un pensamiento ideológico, porque los homosexuales tienen una visión del mundo distinta".