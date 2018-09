Vlado Mirosevic dejó la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara

El diputado por el Partido Liberal, Vlado Mirosevic, hizo efectiva su renuncia a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, a raíz de las diferencias internas que existen en el Frente Amplio, con respecto a la defensa de los Derechos Humanos.



Según expresó, "me sentía muy cómodo trabajando con la diversidad política, la altura y nobleza que había en la Comisión. No es una decisión grata ni apresurada, pero desde el PL veníamos reflexionando sobre nuestra posición en DD.HH. y la del Frente Amplio desde hace mucho tiempo".



Mirosevic aseveró que "no voy a transar mi convicción sobre defensa de los DD.HH de manera universal en cualquier lugar del mundo y circunstancia. La violación de estos no tiene ninguna justificación y no estoy disponible para que dentro de mi coalición se me intente censurar, chantajear para que cambie de posición y mantenga los equilibrios, porque no creo en ellos".



A raíz de esta renuncia, los diputados Marcela Sabat, Catalina del Real y Francesca Muñoz enviaron una carta al involucrado, expresando el respaldo "a la posición coherente y seria que ha manifestado respecto de las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba".



"En consecuencia, de lo señalado, manifestamos nuestro rechazo a la renuncia, la que se ha visto obligado a presentar por intolerancia y ceguera de la minoría de esta Comisión", ierra la misiva.