Van Rysselberghe pidió entender el "contexto" del chiste machista de Piñera

La presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, defendió al candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, tras la broma de carácter machista que realizó en un acto público en la ciudad de Linares.

En diálogo con Radio ADN, la titular del gremialismo enfatizó que el comentario -que se refería a una violación- se trataba "por un lado una broma que fue poco afortunada y por otro, hay una utilización política y una exageración de la situación".

"No me gustan esos chistes, en general, pero yo creo que están en un contexto en donde el fin no es la ofensa. Es poco afortunado, pero creo que también están haciendo una utilización del tema, producto de que él es candidato", finalizó.