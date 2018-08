Van Rysselberghe criticó el Museo de la Memoria, aunque reveló no conocerlo

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió a la salida del ministro de Cultura, Mauricio Rojas, manifestando una postura crítica con respecto a lo ocurrido y reiterando la postura de que el lugar cuenta con un “sesgo de la izquierda”.



"Cuando se inauguró estaba orientado a evitar que se produjera nuevamente una situación tan dolorosa como la que se vivió en el 73, y creo que para evitar eso no solo hay que mostrar el dolor de las víctimas que sufrieron violaciones a los DD.HH., sino que también el camino que condujo a que esto se produjera, y creo que ese camino no está", afirmó.



Van Rysselberghe profundizó en su visión, manifestando que más allá de la salida de Rojas lo ocurrido "no significa que no se pueda reconocer que en el Museo de la Memoria lo que hay es una parte de la historia y acá la historia se cuenta completa".



Por otro lado, la timonel de la UDI reconoció que "yo no lo conozco, no he ido" al recinto, pero que independiente de aquello "la discusión de fondo acá es la virulencia de la izquierda".