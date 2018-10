Van Rysselberghe contó lo que conversó con Bolsonaro y aseguró que informó al Gobierno de la visita

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, conversó con ADN con respecto a la comentada visita al candidato presidencial brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro, instancia sobre la cual se conversó acerca de varios aspectos, como por ejemplo el afán de acelerar el tema del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.



Según indicó, la conversación "además de haber sido de buena crianza, ya que le dijimos que se recuperara del atentato que sufrió, es que nosotros pensábamos que lo peor que le podía pasar a Brasil era un gobierno de izquierda y desde esa perspectiva esperábamos que le fuese bien en la elección. Nosotros esperábamos poder establecer lazos estrechos, sobre todo a nivel económico".



Van Rysselberghe sostuvo que se le pidió a Bolsonaro que "una vez electo pudiese acelerar el tema del TLC y ojalá estuviese avanzado cuando hiciese la primera visita oficial a Chile; y que además sea nuestro país el primero que visite en Latinoamérica como mandatario".



La presidenta de la UDI dijo que el candidato no solo se iba a preocupar, sino que ocupar, además de dar más antecedentes con respecto a la forma en la que se dio la visita.



"Fue una invitación que se cursó a fines de la semana pasada. Es una invitación en términos personales (...) y creo que es una buena noticia para Chile el que hoy día el que va a ser el presidente de Brasil esté dispuesto a acelerar los trámites y condiciones para que, ojalá, en su primera visita al país el TLC esté concreto en el plazo más breve", sostuvo.



Con respecto a las críticas que ha recibido por la cita, la timonel indicó que no le extrañan las recibidas desde la izquierda, no así las del frente interno, ya que "la economía de Brasil es la novena a nivel mundial y firmar un TLC y que el futuro presidente ofrezca una visita es una buena noticia".



Por otro lado, Van Rysselberghe aseveró que la visita fue notificada al Gobierno, personificando en que avisó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y que de hecho lo tomaron de forma positiva.