Van Rysselberghe acusa "retroexcavadora valórica": "Han tratado de decir que todo es relativo"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que la supuesta "retroexcavadora" del gobierno además tiene una naturaleza valórica, tras analizar en La Tercera la semana en la que el Tribunal Constitucional aprobó el proyecto de despenalización del embarazo en tres causales.

Según la senadora penquista, "ha habido una retroexcavadora valórica. Han tratado de decir que todo es relativo; eso es parte de la ideología de la izquierda. La vida es la vida, tú no estás un poco vivo: estás vivo o estás muerto, hay o no hay derecho a la vida, esos valores debiesen ser absolutos".

Van Rysselberghe, que el año 2000 criticó duramente a la Corte Suprema por no aplicar la pena de muerte, comentó que "tenemos el convencimiento de aquí se relativizó la vida como valor absoluto y eso es una muy mala noticia".

Respecto a la definición de periódicos internacionales como The New York Times de que la UDI es un partido de ultraderecha, la presidenta de la tienda lo descartó declarando que "no es cierto. Somos un partido de derecha".

Sobre la propuesta de matrimonio homosexual, la senadora cree que no es necesario porque "ya tenemos el Acuerdo de Unión Civil y con eso el tema se resuelve", y que en el fondo el gobierno busca "regular la adopción de niños. Y creemos que la adopción es un derecho de los niños, quienes merecen un padre y una madre".