"Vamos a cumplir": Piñera responde a críticas de Bachelet por "economía debilucha"

El Presidente Sebastián Piñera salió a responder las críticas de la exmandataria Michelle Bachelet sobre la gestión económica del actual gobierno.

En una entrevista, la expresidenta sostuvo que "a la distancia, he visto mucho anuncio pero no los resultados prometidos. He visto una economía debilucha, que ha aumentado el desempleo".

Piñera decidió responder "con toda la fuerza y la elocuencia de la verdad" y expuso que durante "los primeros cuatro meses de nuestro Gobierno, la economía chilena ha crecido al 5,2%, eso es tres veces más que el crecimiento promedio del gobierno anterior".

"La inversión y la productividad, que sólo cayeron durante el gobierno anterior, están creciendo, se están recuperando. La economía chilena está creando empleos, y les puedo asegurar a mis compatriotas que en esta materia vamos a cumplir", cerró.

