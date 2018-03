Toso y comité de ética del Colegio Médico: "Se lo juro por mis hijos. Nunca me llegó la citación"

Quien iba a ser el próximo subsecretario de Redes Asistenciales, Juan Manuel Toso, conversó en exclusiva con Radio ADN y puntualizó las razones para rechazar el cargo.

"Soy un ser humano con sensibilidades y afectos", comenzó. "La última semana yo lo estaba pasando muy mal. Consideraba que hay grupos, y vamos a decir que no todos, que miran por su bien particular y no miran el bien común", indicó, respecto a las acusaciones por las que fue sancionado éticamente por el Colegio Médico.

Expresando que durante su carrera en el servicio público ha "creado servicios para darle atención a la gente más pobre", Toso dio dos ejemplos: el de oftalmología para las comunas de San Bernardo y El Bosque, además de la bullada división de dermatología en el hospital de El Pino.

Sobre esa situación fue enfático en señalar que "yo no seleccioné a mi hija, sino que fue la universidad", pero que "se formó un equipo maravilloso que ha atendido a más de 16 mil personas que en Chile no tendrían posibilidad", afirmó.

"En todo el mundo tenemos gente sacrificada y muy buena, pero también hay gente que los intereses particulares les motivan más y no han hecho nada por la comunidad. Me di cuenta de la presión de eso", declaró respecto a eventuales conflictos de interés, que se sumaron a problemas familiares y la merma económica que produciría eventualmente hacerse cargo de la división. "Era un sacrificio enorme", manifestó.





Toso relató además que en la carta que le dejó a Piñera le agradeció el nombramiento y que está a su completa disposición, sin hacer recomendaciones para su cargo. "Siempre hay gente mejor que uno", añadió.

También dio su versión respecto a lo ocurrido con el comité de ética. "Yo no tengo ninguna citación del comité de ética del Colegio Médico. Por mi vida se lo digo y se lo juro, por mis hijos: nunca me llegó la citación", indicó.

"Cuando después mis colegas me mostraron que yo estaba en eso, llamé al colegio médico para saber por qué no me habían citado. Ellos dicen que me habían citado por carta certificada al primer domicilio con el que me inscribí, el año 1981, cuando salí de la universidad", recalcó, reforzando que desde ese año hasta 2014, había pasado mucho tiempo. "No tengo un correo, no tengo una carta ni un telefonazo. No soy una persona que no me puedan ubicar", se excusó.

Finalmente, el doctor se preguntó. "No sé de qué ética me están sancionando. Cuando alguien te va a crucificar ni siquiera te piden la opinión. Recuerdo a alguien que le pasó hace dos mil años atrás", reflexionó el renunciado futuro subsecretario.