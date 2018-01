Terrazas: En el primer gobierno no había mucha experiencia en cargos públicos, eso está superado

Pablo Terrazas, secretario general de la UDI, aseguró que la derecha ahora tiene más experiencia para la conformación del próximo gabinete de Sebastián Piñera, en comparación a la administración que asumió en marzo de 2010. Además, afirmó que existe el "ánimo" de eventualmente sumar personas de centro y ajenos a Chile Vamos.

"La primera vez tampoco había mucha gente con experiencia en cargos públicos. Eso ahora está más superado. Tenemos en esta oportunidad mejores combinaciones respecto a eso que se extrañó entre lo técnico y lo político", dijo el dirigente en conversación con ADN Hoy.

A la hora de los nombramientos de Salud y Educación, Terrazas advirtió que es "ideal" una combinación entre conocimientos técnicos y herramientas políticas.

"Hay personas que pueden tener muchos conocimientos, pero si no tiene las habilidad políticas (…) uno puede tener las mejores intenciones, pero si no sabe llegar a los acuerdos necesarios con gente dentro del ministerio, con las peticiones ciudadanas, se le puede hacer muy difícil", dijo.

Sobre la posible incorporación de gente de la Democracias Cristiana, entre ellas Mariana Aylwin, Terrazas dijo que, por ahora, "cada partido está trabajando en esta primera etapa en poner a disposición los nombres que conocemos, con los que hemos trabajado" para que Piñera lo estudie y decida si los suma a su equipo de trabajo.

"Pero no me cabe duda que el ánimo es sumar gente del centro, gente que no se siente de acuerdo con los principios de la Nueva Mayoría o que se han visto decepcionados del gobierno que va saliendo", agregó.