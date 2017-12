Teillier y nuevo escenario político: "La derecha ha demostrado que es la mitad"

El secretario general del Partido Comunista, Guillermo Teillier, realizó un balance tras la derrota electoral de Alejandro Guillier y proyectó el nuevo escenario político como oposición.

En conversación con El Mercurio, el diputado PC sostuvo que "nosotros partidarios de una alianza amplia. Si alguien piensa que hoy en Chile hay tres tercios está absolutamente equivocado".

Para Teillier, "la derecha ha demostrado que es la mitad" y llamó al centro político a "ser capaces de ser la otra mitad si queremos volver a gobernar o si queremos tener éxito en los procesos legislativos".

"Quienes estén cercenando posibles alianzas tan tempranamente están cercenando casi el futuro de muchas coaliciones", advirtió.

El timonel comunista aseguró sobre la Democracia Cristiana que "no veo que seamos enemigos, que tengamos diferencias imposibles de superar".

"Si sacamos la cuenta, para ganarle a la derecha, si no nos cohesionamos, no tenemos futuro electoral. Soy un convencido de que siendo oposición podemos fraguar una unidad muy amplia con todos, yo no descarto a nadie", concluyó.