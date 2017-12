Teillier: "Planteamos un proceso de unidad desde la DC hasta el Frente Amplio"

Guillermo Teillier analizó las proyecciones que tiene el Partido Comunista de cara a los próximos cuatro años, donde cumplirán un rol de oposición al mandato de Sebastián Piñera.

En conversación con La Tercera, el timonel del PC subrayó que "planteamos un proceso de unidad amplio y sin exclusiones desde la DC hasta el Frente Amplio".

"Yo sé que vamos encontrar resistencia en algunos sectores de la DC y seguramente también en algún sector del Frente Amplio, pero esto se trata de conversar con todos", puntualizó.

Para Teillier, "si no logramos hacer un esfuerzo y juntarnos para determinar los objetivos que nos unen para seguir avanzando, y no poner tanto el acento en lo que puede desunirnos, creo que no tendríamos mucho futuro en las próximas elecciones".

"Creo que si queremos pensar en grande hacia el futuro no nos queda otro camino que la unidad", concluyó.