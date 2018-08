Teillier: "Acusar al PC de que está contra la democracia no tiene ningún sustento"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, respondió ante la inclusión del PC en el acto de aniversario del No que conmemorarán la Democracia Cristiana y el Partido Radical.

En conversación con La Tercera, el diputado acusó "todos los partidos políticos contribuimos al triunfo del No y estos dirigentes trataron de decir que los comunistas no lo habían hecho".

"Llamamos a inscribirse en los registros electorales, votamos, la noche del plebiscito estuvimos atentos. Incluso, al comienzo del periodo de transición votamos por Patricio Aylwin, a pesar de las diferencias. Entonces, acusar al PC de que está contra la democracia no tiene ningún sustento", subrayó.

Teillier tampoco quedó conforme con la explicación posterior que dieron desde ambas colectividades y sostuvo que "ellos mismos después morigeraron su posición: no era dejar afuera a los comunistas, sino que ser ellos los que convocaran al acto. Sí, creo que eso de todas maneras denota un prejuicio".

Sobre la decadenacia de la Nueva Mayoría, el diputado indicó que tanto en la DC como en el PR "están esperando una reunión de su partido para determinar cuál va a ser su política de alianzas y espero que ahí cambie la situación".

"Hay coordinación en el Parlamento, en las comunas, en las regiones, en el movimiento social. Entonces, no le quita ni le pone mucho que no hagamos esas reuniones, no me quita el sueño", puntualizó.





Finalmente, también respondió al presidente de la DC, Fuad Chahin, quien manifestó que es inviable una coalición con el PC. "Nosotros no estamos pidiendo conformar una coalición", dijo.

El legislador aclaró que "así como la DC no está de acuerdo en estar en una coalición con nosotros, al PC tampoco le interesa tantísimo estar en una coalición con la DC; ahora, si se pudiera dar estaríamos de acuerdo, pero no es así".

"Acuerdos programáticos, electorales, eso fue la NM, y a eso creo que podríamos aspirar ahora. Hemos concordado con otros partidos en que no vamos a ir a un pacto electoral solo por darle electividad a un candidato", cerró.