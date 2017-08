Servel determinó el límite de aportes permitidos para las próximas elecciones

Durante la semana pasada, el Servicio Electoral (Servel) informó acerca de los máximos aportes por aportante para las candidaturas de los distintos cargos que se eligen, pensando en las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros del próximo 19 de noviembre.



Como se sabe, los aportes podrán ser realizados tanto por los partidos políticos, como por las personas naturales y los propios candidatos. De esta forma, el aporte de una tienda o coalición puede ser equivalente al tope del límite de gasto de un territorio electoral determinado, siempre que el candidato no reciba otros aportes.



Con respecto a las personas naturales, en el caso de la elección presidencial éstas no pueden aportar a un mismo candidato una suma que exceda las 500 UF ($13.159.955), de acuerdo a la UF determinada el 30 de enero pasado en $26.319,91. Monto que aplicará para todos los cálculos del actual proceso electoral.



Con respecto a los que van al Parlamento, no debe superar las 315 UF ($8.290.771), mientras que los cores las 250 UF ($6.579.977).



Vale mencionar que los aportes personales que realicen los mismos candidatos a sus campañas, en el caso de elección presidencial no pueden ser superiores al 20% del gasto electoral permitido. En tanto, quienes buscan ser senadores, diputados o consejeros regionales tienen un tope del 25% del límite.



Por último, vale decir que quienes deseen realizar sus aportes, pueden hacer por medio del Sistema de Recaudación en https://aportes.servel.cl.