Servel a candidatos: "Actúen con responsabilidad, mesura y prudencia"

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) salió al paso de los dichos de Sebastián Piñera alrededor de un supuesto "marcado de votos" que no lo favoreció en primera vuelta.

Patricio Santamaría indicó que no iba a polemizar. "No le voy a contestar a ningún candidato. No es, en este caso, el rol que nos corresponde", afirmó, indicando que la ley establece mecanismos y que "hay algunos casos donde se están conociendo, por parte de los tribunales respectivos, acusaciones como esas"

Además solicitó a los candidatos que "actúen con responsabilidad, mesura y prudencia", reforzando que es labor del Servel es garantizar la transparencia del acto electoral.

"Cuando se dice que hubo irregularidades en las mesas, lo que se está haciendo no es acusar al servicio electoral, lo que se está haciendo es imputarle irregularidades a más de 200 mil chilenos y chilenas que actuaron como vocales", expresó.