Senador Moreira por boletas del caso Penta: "No me sentí cometiendo ninguna irregularidad"

El senador de la UDI, Iván Moreira, se refirió al polémico acuerdo con la Fiscalía que permitió suspender su desafuero de la Cámara Alta y a la reunión privada entre Hernán Larraín con el fiscal nacional, Jorge Abbott.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, Moreira detalló que el financiamiento de los partidos políticos debe entenderse en un contexto donde "cualquier cosa que haga un político es castigada por la opinión pública y nadie nos cree".





El senador aseguró que en la parte querellante "no tenían por dónde ganar el juicio" y afirmó que "no he hecho ninguna boleta falsa, porque todas las boletas falsas fueron pagadas".

Sin embargo, precisó que "hay muchas cosas que no son legales pero que se hacían" y sobre su participación en la emisión de boletas ideológicamente falsas en el marco del Caso Penta, manifestó que "no me sentí cometiendo una irregularidad".

"No me vengan a decir que por unas boletas más o menos nosotros rayamos la moral de este país (...) cometer un error y reconocerlo no es hacerle daño al país, nadie es perfecto", puntualizó.





Sobre la situación que atraviesa el fiscal nacional, Jorge Abbott, de quien se tramita su destitución por las reuniones privadas que sostuvo con Hernán Larraín y Guido Girardi, señaló que se trata de una "cuestión institucional".

"Hernán Larraín es la persona más honesta, correcta y preocupada de los temas de probidad y transparencia, ha sido un campeón en esa inciativa y se ha tratado de hacer una caricatura de él", aseguró.

Según Moreira, "aquí no hubo ninguna cosa escondida" y profundizó que la cita fue "solicitada por los partidos de Chile Vamos -RN y UDI- donde los jefes de campaña para que el entonces presidente del Senado acogiera un documento a Abbott en virtud de sus atribuciones para que pudiese desarrollar una labor en apurar una tramitación judicial".





Además, criticó que el exfiscal Carlos Gajardo "no quiso el juicio, él quería que yo le aceptara un juicio abreviado por 61 días".

"Yo no voy a ir a ningún juicio abreviado porque no cometí delito. El exfiscal se caracteriza por seguir a las cámaras y arrancar de los juicios, es cosa de mirar sus estadísticas", cerró.