Senador Letelier sobre reunión con Abbott: 'Se ha querido tergiversar lo que ahí ocurrió'

El senador socialista, Juan Pablo Letelier, respondió a los cuestionamientos por su reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el marco de la investigación por prevaricación llevada a cabo contra los jueces de la Región de O'Higgins.

En conversación con ADN Hoy, el legislador acusó que "se ha querido tergiversar lo que ahí ocurrió" y que "nadie quiere escuchar lo que dice el fiscal nacional y lo que dice la señora Marta Herrera, que estaba presente en esa reunión".

"Fue una reunión muy breve y simple, fui a compartir con el fiscal el estado de situación que se vivía en la Región de O'Higgins, desencuentros y polémicas de dimes y diretes entre diferentes actores del poder judicial de la zona", explicó.

Letelier descartó que se tratara de un "error político", como lo deslizó Osvaldo Andrade, y subrayó que "somos muchos los parlamentarios los que pedimos audiencia con el fiscal nacional, ahí está la lista de quienes lo hacemos por transparencia".

"No le pedí nada al fiscal respecto a los jueces, como se ha imputado en los medios de comunicación. No le pedí que hiciera o dejara de hacer nada respecto a nadie. Lo curioso de todo esto es que todo el mundo quiere creer que lo que decimos no es verdad", sostuvo.

El senador socialista aseguró que "yo no tenía la menor idea de esta investigación que está en curso por prevaricación contra ministros, de pagos presuntos y fallos que favorecían a presuntos delincuentes. Nada de eso estaba en la agenda hasta que Ciper sacó informe hace unos 10 días".

Sobre la fotografía donde aparece con los jueces investigados, manifestó que "yo me saco foto con mucha gente, con todos los jueces, alcaldes, mucha gente en diferentes situaciones (...) esa foto es de hace tres años y no sabía que estas personas iban a tener un cuestionamiento tan grave como están hoy día".

"No tengo claro quién está detrás de todo esto (...) la interpretación que se le ha dado a la reunión que he tenido con el fiscal y a la utilización mañosa de una foto, aparecen muchos actores que tienen cuentas que pasar (...) Hay otra gente que me quiere sacar de la carrera política de mi región", concluyó.