Senador Insulza asegura que control preventivo de identidad de Piñera no es para 'los cuicos'

El Presidente Sebastián Piñera profundizó en las razones tras el proyecto que busca ampliar el control preventivo de identidad, que pretende rebajar la edad mínima a los 14 años.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el mandatario sostuvo que la medida "nos ayuda a combatir mejor la delincuencia y el narcotráfico".

"Si cuando va al supermercado le piden el carnet, ¿por qué no podemos permitir que Carabineros de Chile, con reglas que garantizan la no discriminación y el no abuso, pueda pedir la identidad?", cuestionó.

Sin embargo, recibió la dura réplica del senador socialista, José Miguel Insulza, quien en su cuenta de Twitter manifestó categórico que la iniciativa sólo está destinada para los jóvenes vulnerables del país.

"Ante las declaraciones del Presidente Piñera, queda claro que el control de identidad es para controlar a los adolescentes, ¡claro! Sobre todo a los pobres, los barbones, los 'mal vestidos' y nunca a los cuicos", subrayó.