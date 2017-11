Senador electo del Frente Amplio: "Yo prefiero ser oposición a un gobierno de Guillier"

Juan Ignacio Latorre, senador elector del Frente Amplio, aseguró que no ve "mucho entusiasmo" de Alejandro Guillier por ganarle a Sebastián Piñera en la segunda vuelta presidencial, pero aclaró que prefiere ser oposición del candidato de la Fuerza de la Mayoría, porque el aspirante de la derecha representa un retroceso para Chile.

El militante de Revolución Democrática afirmó en ADN Hoy que su opción de cara al balotaje es "incidir en el programa de Guillier, para que recoja aspectos centrales del programa del Frente Amplio".

"Yo soy de la idea de que un gobierno de Piñera es un retroceso. Yo prefiero ser oposición a un gobierno de Guillier. En ese sentido no me pierdo, yo voy a ser oposición desde el senado al próximo gobierno, sea Guillier o sea Piñera, pero entiendo que no da lo mismo frente a quien uno es oposición", agregó.

Sin embargo, Latorre criticó la falta de osadía de la campaña de Guillier para captar votos del Frente Amplio.

"No vemos que haya mucho entusiasmo de ganarle a Piñera por parte de Guillier. No veo que haya mucho esfuerzo", dijo.

"Necesita ser más osado. Si hubo un 20% del electorado que estuvo dispuesto a votar por Beatriz Sánchez, con un programa que era súper claro, que haga algunos esfuerzos en esa línea. Pero parece que están más preocupados de dejar más tranquilos al empresariado y a la Democracia Cristiana. Uno no ve que haya convicción por ganar las elecciones y llevar adelante un programa transformador. Siguen en estas contradicciones internas y así no le van a ganar a Piñera", agregó.