Senador Coloma: "Ser no sexista significa no ser machista ni feminista"

Una dura discusión protagonizaron el senador UDI, Juan Antonio Coloma, y la conductora de CNN, Mónica Rincón, previo a la cuenta pública de Sebastián Piñera.

En un momento de la conversación, se tocó el tema de la demanda de educación no sexista del movimiento feminista universitario que se ha movilizado en todo el país.

En la visión del legislador, "ser no sexista significa no ser machista ni feminista", aseveración que fue interrumpida por Rincón quien le cuestiona: "¿Está equiparando usted el machismo con el feminismo, senador?".

Coloma respondió que "no, estoy diciendo que no podemos ser ni una cosa ni la otra", lo que ameritó un nuevo cuestionamiento de la periodista: "¿por qué no se puede ser feminista?".





"Yo creo que, por la misma razón que usted podría decir de por qué no puede ser machista", sentenció.

En ese momento, Rincón le explica que "el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres", ante lo que Coloma señaló "puede ser un tema de nomenclatura".

"Justamente, por ejemplo, en materia educacional, puede darse en otros casos que sea no sexista. Esas es la verdadera igualdad, no generar la ventaja de un sexo sobre otro", precisó.

Sin embargo, la periodista volvió a interrumpir y le indicó que "eso es lo que busca el feminismo, la igualdad", pero el parlamentario gremialista refutó: "Eso no es feminismo, eso es sentido común".