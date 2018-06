Senador Chahuán explotó contra Piñera: "Mi paciencia se agotó"

El senador Francisco Chahuán tuvo su día de furia y reventó al Gobierno con críticas a su "incapacidad técnica" de empujar proyectos de ley y lenta instalación en regiones.

Según consignó La Segunda, el legislador RN manifestó que "en algún minuto hay que decir las cosas. Y yo de verdad, que el límite de mi paciencia se agotó".

"Tenemos problemas estructurales. Y el problema más profundo es que el Presidente no entiende lo que es un problema. No sabe lo que es un problema. Si el Presidente no sabe lo que es un problema, estamos todos mal... Yo les quiero contar que me aburrí", acusó.





Chahuán subrayó que "hasta ahora no hay proyectos de ley que se tramiten en el parlamento. No hay capacidad técnica del Gobierno para sacar proyectos de ley adelante".

"Afortunadamente, y gracias a Dios, tuvimos una oposición que está tan desarticulada que aceptó y acogió los llamados a las mesas de trabajo para los grandes acuerdos nacionales", puntualizó.

Ante esto, aseguró sentir una "decepción profunda" y también arremetió contra la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, por el paro del centro cultural en Valparaíso.

El senador acusó que la secretaria de Estado realizó una entrevista en El Mercurio de Valparaíso y "después pidió que no se publicara. Fue una vergüenza. La debieron haber hecho salir a patadas de este Gobierno".





También se alineó con las críticas esgrimidas desde la UDI y sostuvo que "Coloma patea la perra más que nosotros. La Jacquelina van Rysselberghe patea la perra mucho peor. Le nombraron a casi dos enemigos de gobernadores en sus regiones".

"A este Gobierno se le han caído 30 seremis. El último por hurto. Seremi hay cero. Una región como Antofagasta que tiene récord, que lleva más de una decena de seremis que rebotaron. Entonces, al final quiero decirles que me cansé", añadió.

Finalmente, Chahuán disparó contra el gabinete de Piñera sin dar más nombres y señaló que "quiero transmitirles que cuando uno llama de nuevo, tenemos los mismos ministros de Harvard que sienten que los eligió o los designó el Todopoderoso".

"La queja no es solamente mía, la queja es de todos los senadores de la coalición. Los días martes, todos los martes, el tema que acapara la agenda es la relación del gobierno con su coalición", concluyó.

Tras la publicación de esta entrevista, el senador aseguró que estas declaraciones son parte de un consejo de Renovación Nacional "fue parte de conversación privada" y que "se filtró malitencionadamente con el objetivo de generar un conflicto artificial".