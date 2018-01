Senado aprueba nombres para Consejo de Asignaciones Parlamentarias, incluido Andrés Zaldívar

La Sala del Senado aprobó este martes el listado de cinco nombres para conformar Consejo de Asignaciones Parlamentarias, a cargo de regular los gastos de los legisladores.

Se trata del exconsejero del Banco Central Enrique Marshall; el exdiputado Alfonso Vargas; el exsenador José Antonio Gómez; el exdecano de Derecho de la Universidad Católica Arturo Irarrázabal; y Andrés Zaldívar (DC).

El nombre de este último -actual presidente del Senado- ha estado en la polémica, considerando que en la pasada elección parlamentaria no fue reelecto por el Maule -perdiendo su escaño en el Congreso- y a la negativa que lideró para entregar al Ministerio Público los informes de asesorías externas.

Zaldívar fue designado en su calidad de exministro de Hacienda de Eduardo Frei Montalva, lo que le aseguraría cuatro años en el cargo y un sueldo de superior a los 2 millones de pesos.

El listado finalmente recibió 26 votos a favor y 1 en contra, correspondiente al expresidenciable Alejandro Navarro. Ahora, será revisado por la Cámara de Diputados.

Minutos antes de la votación, el propio Zaldívar fue tajante al señalar que la votación "es un tema que debe decidir la Sala y la Cámara".

"A mí no me interesa, a mí me propusieron, si el Senado me nomina, por supuesto voy a estar disponible. Pero yo no ando buscando el cargo", cerró.