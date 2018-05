Sebastián Piñera y Venezuela: "No son elecciones limpias y legítimas"

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, volvió a pronunciarse respecto al proceso eleccionario que se lleva a cabo en Venezuela, luego de que lanzara un video en sus redes sociales.

"Las elecciones en Venezuela no cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia", expresó, añadiendo que "No son elecciones limpias y legítimas y no representan la voluntad libre y soberana del pueblo venezolano".

Además, Piñera reiteró que "Chile, como la mayoría de países democráticos, no reconoce estas elecciones".