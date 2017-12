Sebastián Piñera y "Chilezuela": Chile no será como Venezuela, aunque gane Alejandro Guillier

El candidato Sebastián Piñera en #SiYoFueraPresidente se refirió a las comparaciones entre Chile y Venezuela, indicando que no iba a hacerse cargo de las mismas, porque nunca las ha hecho.

"Yo nunca he comparado a Chile con Venezuela", aclaró el aspirante a La Moneda, indicando que ese país "está en una crisis total".

"Lo que yo dije es que cuando veo a Alejandro Guillier ponerse tan violento, tan descalificador me recordó a Maduro", añadió, refiriéndose además al viralizado concepto de "Chilezuela", que definió como un "concepto que salió de las redes".

"Chile no va a ser Venezuela, Chile no es Venezuela y los chilenos no queremos que se parezca, aunque gane Alejandro Guillier", expresó Piñera.