Sebastián Piñera: "Nuestro Gobierno no viene con la lógica de la retroexcavadora"

A poco menos de dos meses de comenzar su segundo mandato, Sebastián Piñera entregó algunos detalles de lo que hará en La Moneda.

En conversación con El Mercurio, el Presidente electo aseguró que "nuestro Gobierno no viene con la lógica de la retroexcavadora ni una lógica refundacional. Nosotros no creemos que Chile va a comenzar el 11 de marzo de 2018, Chile comenzó hace muchos siglos atrás".

Bajo esa misma mirada, el próximo mandatario señaló que "lo que vamos a hacer es lo que creemos que es bueno para Chile, y dentro de ello vamos a intentar, por la vía legislativa o administrativa, mejorar la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma educacional".

Sobre la oposición que espera encontrar, el Jefe de Estado apuntó que "vamos a tener dos grupos: los que van a negarnos la sal y el agua desde el primer día, y los que van a enfrentar este nuevo gobierno con un espíritu más patriótico, de colaboración. Y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por escuchar y acoger los planteamientos de los que con buena voluntad quieran colaborar".

Respecto a la composición de su gabinete, Piñera comentó que "buscamos equilibrio entre experiencia y renovación en el comité político; y equilibrio entre la representación de los partidos de Chile Vamos y el mundo independiente. ¿Queremos que los partidos políticos estén involucrados y comprometidos en el gobierno? Por supuesto que sí. ¿Queremos que los partidos monopolicen el gobierno? Por supuesto que no".

Además, consultado por cómo cambió el país desde su primer Gobierno, el candidato presidencial que tuvo Chile Vamos dijo que "yo no soy el mismo del año 2010. Y tengo plena conciencia de que me va a tocar liderar un Chile en un mundo nuevo, con desafíos y oportunidades nuevas y una ciudadanía muy distinta, más empoderada, muy consciente de sus derechos y a veces no tanto de sus deberes. Algunos nombres son los mismos, pero eso no significa que esas personas no hayan evolucionado. El comité político tiene un 60% que se repite y 40% que se renueva".

Por último, Piñera sentenció que "yo siempre he tenido un estilo abierto y democrático, horizontal. Todo el mundo opina. Pero para que ese debate no sea académico sin fin, en algún momento hay que tomar una decisión. Y esa decisión, en un régimen presidencialista, le corresponde al Presidente. Los argumentos yo los escucho con mucha atención y cuando me convencen, cambio mi opinión. Solo los tontos no cambian".